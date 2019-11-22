Суддя, який мав розглядати апеляцію Ситника, оголосив самовідвід

Суддя Рівненського апеляційного суду Олег Полюхович, який мав розглядати скаргу директора НАБУ Артема Ситника на рішення Сарненського райсуду, оголосив самовідвід.

Як повідомляє "5 канал", суддя послався на те, що у 2015 році детективи НАБУ проводили обшук у його кабінеті, тож неупередженість судового розгляду не може бути забезпечена.

"У Ситника і в частини громадян, можливо, склалося б враження, що я у якийсь спосіб хотів помститись за ті події, які мали місце у грудні 2015 року. Тому я дійшов висновку, що мені необхідно оголосити самовідвід, щоби таких бачень ні у Ситника, ні у суспільства не було", – заявив Полюхович.

Сам Ситник на засідання не з'явився, причому про свою відсутність не попередив навіть адвокатів.

"Артем Сергійович говорив, що він заявить клопотання про те, щоб було засідання у вигляді відеоконференції із Солом'янського суду, але головуючий повідомив, що такого клопотання не було. Далі матеріали даної справи потрапляють на автоматичний розподіл, визначається з колегією і починаємо все з самого початку", – сказав адвокат Ситника Владислав Кіча.

Як повідомлялося, у травні Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо керівника НАБУ Артема Ситника за те, що він нібито не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненщини, який йому оплачували треті особи.

12 липня стало відомо, що справу передали до суду.