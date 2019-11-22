САП передала до суду обвинувачення проти ексзаступника міністра екології

Прокурор САП скерували до суду обвинувальний акт у справі про обвинувачення ексзаступника міністра екології України у поданні недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015-2016 роки.

Про це повідомляє САП у Facebook.

"На сьогодні колишній посадовець та його захисники ознайомились з матеріалами слідства та обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що ексзаступнику міністра інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

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"У ході досудового слідства, яке проводили детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів #САП, встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді заступника міністра, умисно не відобразила у щорічних деклараціях факт користуванням домоволодінням та земельною ділянкою. Крім того, він не зазначив квартиру та 2 автомобіля, що належать його близьким родичам та які перебували у його користуванні. Загальна вартість незадекларованих статків сягає понад 6,9 млн грн", - підкреслили у САП.