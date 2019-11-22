Сенцов: Голодування Закревської не хайп, і ми всі маємо підтримати її вимогу

Оголошене адвокатом сімей Небесної сотні Євгенією Закревською голодування - це позиція людини, якій не байдужа доля розслідування "справи Майдану", і українці мають її підтримати.

Таку думку висловив колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у Facebook.

"Це не жест і не хайп, це позиція небайдужої людини. І ми усі маємо її підтримати – не у відмові від їжі, а у цій вимозі, щоб президент, уряд та парламент нас почули", - написав він.

Сенцов розповів, що Закревська є адвокатом і в його справі, і він їй дуже довіряє.

За словами колишнього політв'язня, він розпитував Закревську про розслідування "справи Майдану", зокрема про те, чи немає зволікання і спроб її "злити". Євгенія запевнила, що це не так, а слідство таке тривале, тому що обставини подій дуже складні і у них брало участь багато людей. Та проблемою, за її словами, є те, що у розпал суду справу передають від Генпрокуратури до Держбюро розслідувань, де немає фахівців, готових далі вести цю складну справу.

"І ось учора трапилось те, про що попереджала ні тільки Закревська, але і інші: час закінчився – справу передали у ДБР. Поправка, яка б врегулювала це питання, так і не була прийнята. І Женя запустила новий годинник – оголосила голодування", - констатував Сенцов.

Як повідомлялося, адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська в ефірі одного з телеканалів оголосила голодування, вимагаючи прийняття Верховною Радою поправки до закону про ДБР, яка дозволить перевести до бюро слідчих Генпрокуратури, що займалися б "справами Майдану".

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Закревська заявила, що не прийматиме їжу доти, доки у ДБР не буде створено такого управління.

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки.

Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.

Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.