Слідчі, які вели справи Майдану, зможуть перейти за спрощеною процедурою до ДБР - Чумак

Слідчі Генпрокуратури, які вели справи Майдану, матимуть змогу перейти за спрощеною процедурою до Державного бюро розслідувань.

Про це заявив заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає кореспондент Укрінформу.

«Справи, які стосуються безпосередньо злочинів на Майдані, ми зобов’язані передати до Державного бюро розслідувань. Це не бажання того чи іншого прокурора - це вимагає від нас Конституція і закон… Але ми також розуміємо, що не можна допустити, аби суспільство сказало, що ці справи зливаються, ховаються, або ще щось. Тому було прийнято таке рішення, що в проєкті закону 2116, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачити, що слідчі ГПУ, які ведуть справи Майдану останні 5 років, у спрощеному порядку можуть перейти на роботу в ДБР», - сказав Чумак.

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Відповідаючи на запитання, чому колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк не захотів перейти до ДБР, Чумак заявив, що це «вибір самого Горбатюка». «Я з ним спілкувався щодня з часу мого приходу в ГПУ. І це його вибір», - зазначив заступник генпрокурора.

Як відомо, розслідуванням справ Майдану займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформовано.

У вересні в ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні у зв'язку з масовими протестами у 2013–2014 роках, до нього ввійшли три відділи.

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До кінця листопада більшу частину справ про події на Євромайдані мали передати для розслідування до ДБР, а також СБУ, Нацполіцію і НАБУ. У ГПУ повідомляли, що співробітникам управління спеціальних розслідувань запропонували або перейти на роботу в ДБР, щоб і надалі займатися розслідуванням майданівських справ, або після атестації продовжити роботу в ГПУ у новому департаменті процесуального керівництва у справах Майдану.

15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.