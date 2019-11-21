В ОП обговорили проблеми пошуку зниклих безвісти на Донбасі

В Офісі Президента відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників.

Про це повідомляє сайт Президента України.

Представник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Михайло Котелевський зазначив, що протягом 2019 року у взаємодії зі слідчими структурами Нацполіції та СБУ проведено 13 ексгумацій тіл. Ідентифіковано особи шести громадян.

Володимир Максимченко, представник відділу Міноборони зі звільнення полонених, повідомив, що у Донецькій і Луганській областях тривають роботи з пошуку зниклих безвісти.

Учасники засідання також розглянули питання повноцінного відновлення роботи Центру звільнення полонених і пошуку зниклих безвісти при СБУ.

Заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Олексій Ілляшенко поінформував членів робочої групи про пропозиції до проєкту закону «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України». За його словами, пропонується врегулювати правовий статус осіб, які зникли за особливих обставин.

«Особливими обставинами вважаються збройний конфлікт, воєнні дії, тимчасова окупація частини території держави, заворушення всередині країни, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру», – пояснив заступник міністра.

Ілляшенко зазначив, що, згідно із запропонованими змінами, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб буде головою постійної комісії з пошуку зниклих безвісти.

Учасники засідання домовилися на наступній зустрічі заслухати інформацію про роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні щодо пошуку зниклих безвісти на Донбасі.