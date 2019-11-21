Чи готові столичні таксисти до правильного перевезення дітей?

Автокрісла потроху стають обов'язковим атрибутом добропорядних служб таксі. Але, батьки, будьте готові до нових цін

В Україні запровадили штрафи за перевезення маленьких дітей без використання автокрісел та інших спеціальних засобів захисту. Відтепер за перевезення без автокрісел маленьких дітей зростом до 145 сантиметрів або віком до 12 років водіїв штрафуватимуть на 510 гривень, за повторне порушення – вже на 850 гривень. Розробники норми вважають, що така фінансова відповідальність автолюбителів має зменшити травматизм на дорогах, адже згідно зі статистикою ВООЗ, правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність смерті малих пасажирів під час ДТП на 54−80%, а немовлят на 70%. Автокрісла є обов'язковими в Україні з 2008 року, і сумлінні автовласники ними широко користуються, та це далеко не всі. Тож законодавці вирішили більш жорстко "стимулювати" недбалих батьків-автомобілістів. Укрінформ дізнавався, як зміниться їх життя та чи готова сфера пасажирських перевезень таксі до більш строгих правил.

Автокрісла поки недешеве задоволення...

Правила перевезення дітей в автомобілі й раніше передбачали обов’язкове використання автокрісел, але у нас традиційно без введення штрафів її практично ніхто не виконував. Варто відмітити, що дитячі автокрісла – недешеве задоволення. Їхня вартість коливається в районі 3-8 тисяч гривень. Для тих, у кого діти вже ось-ось досягнуть визначеної в правилах межі (12 років) це, звісно не дуже вигідне вкладення, адже використовувати автокрісло доведеться рік чи два. До того ж можна припустити, що сплеск попиту у зв’язку з введенням штрафів призведе до підвищення цін на автокрісла, які відтепер є обов'язковим елементом автомобіля з малим пасажиром.

Але діти ростуть і тому припускаємо, що згодом розвинеться ринок вживаних автокрісел. А це своєю чергою призведе до певного балансу цін на цей товар. На підтвердження, наші співгромадяни вже почали робити відповідні оголошення у соцмережах. Приміром, відома телеведуча Марічка Падалко віддала дитяче автокрісло взагалі безкоштовно.

Також у Фейсбук знайшлася група “Автокрісла з Нідерландів”, де можна придбати вживане крісло від 1500 грн.

Найбільше дискусій викликало питання вмілого маркетингового просування саме автокрісел, адже допитливі читачі звернули увагу на те, що у правилах дорожнього руху не йдеться про обов’язковість саме цього "спецзасобу". Наприклад, клавішник гурту СКАЙ Юрій Мозіль написав: “Дивуюсь новинам про обов'язкові "дитячі автокрісла". Немає в законі жодного слова про автокрісла! Є розвинений бізнес-маркетинг автокрісел! Читаємо ПДР 21:11 (б): Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. Коли мій старший малий ще не мав 145 см, то пристібали його за допомогою ось такого, як на фото, цілком законного і не менш безпечного за автокрісло спецзасобу. А менший їздив в автокріслі. Тепер менший сидить просто на сидінні автокрісла, що дає йому змогу сидіти вище, і з цим спецзасобом. І коштує він не 1-2 тис гривень, а 150 гривень. І поліцейські також підтвердили законність і безпеку такого спецзасобу”.

Служби таксі ще не зовсім готові, але обіцяють виправитися

Багато нарікань можна було чути з приводу служб таксі, які частенько не могли запропонувати клієнтам обладнане авто для перевезення дітей. Тож Укрінформ "пройшовся" по ринку з невеличким опитування – ми припустили, що у зв'язку з загрозою штрафу, власникам служб доведеться дещо змінити своє ставлення до клієнтури з дітьми.

У компанії Uklon на запитання Укрінформу відповіли, що наразі в компанії тільки обговорюють різні варіанти рішень, і запустити цю послугу обіцяють зовсім скоро: “Працюємо над сервісним рішенням цього питання та здійснюємо відповідні дослідження – плануємо зустрічі з активними групами батьків, які бажають нам допомогти, експертами, які впроваджували подібне в інших країнах, а також проводимо зустрічі з компаніями-виробниками дитячих крісел. Плануємо запустити додаткову послугу в першому кварталі 2020 року. Швидше за все, вона коштуватиме дещо дорожче для клієнтів”. Наскільки дорожче у компанії поки що не готові сказати.

У компанії Bolt нам відповіли, що вітають посилення відповідальності водіїв за порушення під час перевезення дітей. "У деяких країнах, де працює сервіс Bolt, є окрема категорія авто, що обладнані дитячими кріслами. Наразі ми запозичуємо досвід та розглядаємо можливість створення окремої категорії авто з дитячими кріслами в Україні”, – прокоментували в компанії.

Задля експерименту, Укрінформ вирішив замовити таксі за телефоном, вказавши, що їхатимуть діти, а отже потрібні автокрісла. Виявилося, що таку послугу столичні служби таксі в принципі надають, але не завжди крісел може вистачити для двох дітей, і більше. А ще ми з’ясували, що одні служби беруть за це додаткові кошти як за окрему послугу, а інші – ні, вважаючи це функцією, що входить у вартість перевезення.

Приміром, викликати таксі до аеропорту Бориспіль з Дарниці у службі “838” з розрахунком на двох дітей коштуватиме 240 гривень і додаткових грошей за перевезення дітей у кріслах не беруть. Диспетчер лише повідомила, що про наявність маленьких пасажирів треба попереджувати заздалегідь. Хороша новина у тому, що хоча пройшов один день з набуття чинності законом, але за словами диспетчера, водії дитячі автокрісла таксисти вже почали закуповувати. У службі таксі 309 запевнили, що два автокрісла знайдуться без проблем, але за кожне треба буде доплатити 50 гривень.

Що ж, як показало це невеличке дослідження, до старту дії закону ще не всі служби таксі виявилися готовими, але що більший буде попит – то швидше вони підлаштуються під клієнтів. Питання лише за ціною. Чи ж стануть її підвищувати ті, хто поки не бере додаткових коштів, чи ж навпаки, ті служби, які додають у ціні, все ж її знизять. Конкуренція покаже.

Юлія Горбань, Київ