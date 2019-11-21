Побиття ветерана АТО “Хана” перекваліфікували на умисне вбивство

Побиття ветерана АТО “Хана” перекваліфікували на умисне вбивство

Укрінформ
Прокуратура перекваліфікувала побиття ветерана АТО Ігоря Панова на умисне вбивство.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“У зв’язку з тим, що один з потерпілих (ветеран АТО) 20 листопада 2019 року помер у лікарні від спричинених тілесних ушкоджень, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті, дії підозрюваних додатково кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 листопада 2019 року обом підозрюваним у присутності захисників повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Наразі вони перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Як повідомлялося, ветеран АТО Ігор Панов ("Хан"), якого разом із дружиною жорстоко побили 10 листопада у Києві, помер у лікарні.

Його з дружиною сусіди знайшли у під'їзді непритомними, з проломленими головами. Подружжя було доправлено до реанімації у тяжкому стані. 11 листопада поліція Києва повідомила, що за підозрою в побитті ветерана АТО та його дружини затримали сина потерпілої та його приятеля.

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