Побиття ветерана АТО “Хана” перекваліфікували на умисне вбивство

Прокуратура перекваліфікувала побиття ветерана АТО Ігоря Панова на умисне вбивство.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“У зв’язку з тим, що один з потерпілих (ветеран АТО) 20 листопада 2019 року помер у лікарні від спричинених тілесних ушкоджень, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті, дії підозрюваних додатково кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 листопада 2019 року обом підозрюваним у присутності захисників повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Наразі вони перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, ветеран АТО Ігор Панов ("Хан"), якого разом із дружиною жорстоко побили 10 листопада у Києві, помер у лікарні.

Його з дружиною сусіди знайшли у під'їзді непритомними, з проломленими головами. Подружжя було доправлено до реанімації у тяжкому стані. 11 листопада поліція Києва повідомила, що за підозрою в побитті ветерана АТО та його дружини затримали сина потерпілої та його приятеля.