"Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК": про що політики пишуть у соцмережах

Про що сьогодні пишуть політики - Укрінформ зібрав найцікавіші дописи із соцмереж.

"Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК", - написав у привітанні Президент Володимр Зеленський.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подякував та вшанував пам’ять тих, хто змінив хід історії нашої держави.

Міністр фінансів Оксана Маркарова оприлюднила плакат Нікіти Тітова із підписом: "6 років тому".

Експрезидент Петро Порошенко записав ролик, у якому привітав українців зі святом: "Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними".