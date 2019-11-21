"Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК": про що політики пишуть у соцмережах
Про що сьогодні пишуть політики - Укрінформ зібрав найцікавіші дописи із соцмереж.
"Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК", - написав у привітанні Президент Володимр Зеленський.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подякував та вшанував пам’ять тих, хто змінив хід історії нашої держави.
Міністр фінансів Оксана Маркарова оприлюднила плакат Нікіти Тітова із підписом: "6 років тому".
Експрезидент Петро Порошенко записав ролик, у якому привітав українців зі святом: "Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними".
"Революції в Україні зовсім не про політику…Вони навіть не про фальсифікації та євроінтеграцію…Вони – про честь, про право бути вільною людиною на своїй рідній Землі", - написала лідер партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
6 років тому ми отримали великий кредит довіри. Наші герої віддали за нього найдорожче - власні життя. Сьогодні ми будуємо країну для всіх без виключення українців. Мирну та незалежну державу. Державу, яка йде до Європи. Державу, яка переможе. З Днем Гідності та Свободи, Україно!— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 21, 2019
Мінстр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський поширив ролик, яке МКМС підготувало до Дня Гідності та Свободи.
Гідність- це те, що ми робимо кожного дня. Це наші справи. Це те, як ми ставимося до людей поруч і до своєї країни. Що готові подолати заради її майбутнього і майбутнього наших дітей. Гідність — це любити свою країну і вірити в неї.— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) November 21, 2019
Слава Україні! pic.twitter.com/GsrD2pjJQZ
"Нація, яка єдналася в хвилини вшанування померлих із голоду в минулому, об’єдналася, аби захистити своє майбутнє, і створила потужну армію. Скорбота за вбитими предками дає нам сили захищати себе і нащадків..." – Володимир В'ятрович.— Remembrance Institute (@Uinp_gov_ua) November 21, 2019
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Вітаю українців з Днем гідності та свободи! Відвага усіх, хто відстоював права людини, свободу і незалежність своєї країни, слугує натхненням для всіх нас. Велика Британія 🇬🇧 продовжить підтримувати ваші зусилля із створення вільного, заможного і мирного майбутнього України 🇺🇦— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) November 21, 2019