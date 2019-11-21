"Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК": про що політики пишуть у соцмережах

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Укрінформ
Шостий рік поспіль українці відзначають День Гідності та Свободи. Сьогодні стрічки соцмереж заполонили спогади, роздуми та привітання.

Про що сьогодні пишуть політики - Укрінформ зібрав найцікавіші дописи із соцмереж.

"Гідність і свобода – невід’ємні складові нашої ДНК", - написав у привітанні Президент Володимр Зеленський.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подякував та вшанував пам’ять тих, хто змінив хід історії нашої держави.

Міністр фінансів Оксана Маркарова оприлюднила плакат Нікіти Тітова із підписом: "6 років тому".

Експрезидент Петро Порошенко записав ролик, у якому привітав українців зі святом: "Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними".

"Революції в Україні зовсім не про політику…Вони навіть не про фальсифікації та євроінтеграцію…Вони – про честь, про право бути вільною людиною на своїй рідній Землі", - написала лідер партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко нагадав, що 6 років тому ми отримали великий кредит довіри. 

Мінстр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський поширив ролик, яке МКМС підготувало до Дня Гідності та Свободи.

"Революція Гідності стала часом випробування нашої нації. Ми вистояли і перемогли", - написав експрем'єр Арсеній Яценюк.
Мер Віталій Кличко оприлюднив відео із історичними кадрами.

І ще кілька спогадів та привітань:

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