Контррозвідка блокувала легалізацію росіян та бойовиків "ДНР" в Україні

На Донеччині контррозвідники СБУ припинили діяльність мешканки Донецька, яка намагалася організувати незаконну легалізацію в Україні громадян РФ та бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що жінка планувала оформлювати документи за грошову винагороду через свої зв’язки у правоохоронних та контролюючих органах. Першим замовником «послуг» став громадянин країни-агресора, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території Донеччини та співпрацював з представниками терористичних угруповань”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за "вирішення питання" зловмисниця запропонувала працівнику одного з українських правоохоронних органів 1 мільйон російських рублів. Перша частина суми була переказана через поштовий сервіс.

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19 листопада контррозвідники СБУ у Слов’янську затримали організаторку та «клієнта» під час отримання паспорта громадянина України та передачі решти "винагороди".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.