ТОП-10 вузів із найдорожчим держзамовленням

Міністерство фінансів проналізувало середні витрати на одного студента, який навчається за державним замовленням, по 167 закладам вищої освіти.

Відповідні дані Мінфін оприлюднив на своєму сайті.

В першу десятку вишів, в яких підготовка студентів за державним замовленням коштує найдорожче, увійшли:

Льотна академія Національного авіаційного університету (ЛА НАУ) – 142,6 тис грн.

Харківський інститут фінансів Київського національного торгово-економічного університету (ХІФ КНТЕУ) - 100,1 тис. грн.

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (КІПДМ ЛНАМ) – 82,6 тис. грн.

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) – 76,7 тис грн.

Національний університет “Одеська морська академія” (НУ “ОМА”) – 75,4 тис. грн.

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) -73,36 тис грн.

Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ) – 71,83 тис грн.

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту (ПДАФКіС) – 71,2 тис грн.

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) – 67,26 тис грн.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУШ) – 67,1 тис. грн.

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Дані були зібрані по закладах вищої освіти, що знаходились у сфері управління Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я та Державної податкової служби.

Усього проаналізовано дані по 167 закладах вищої освіти, в яких навчалося 340 тис. студентів за державним замовленням. Сукупні видатки державного бюджету (загальний фонд) на оплату послуг з підготовки фахівців цими закладами у 2018 році становили понад 15 млрд грн.