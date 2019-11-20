Махінації в Укртелефільмі: суд почав вивчати докази

Суд у справі щодо колишнього директора "Укртелефільму" розпочав дослідження доказів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"На засіданні сторона захисту завершила проголошення вступної промови. Після чого суддівська колегія визначила порядок та обсяг дослідження доказів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за результатами судового розгляду було оголошено та долучено 2 томи письмових доказів з 31 тому матеріалів, наявних у сторони обвинувачення.

"Наступне засідання, згідно з раніше визначеним графіком, відбудеться о 10:00 год. 25 листопада 2019 року", - поінформували у САП.

Як повідомлялося, у лютому 2019 року колишньому гендиректору “Укртелефільму” повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів, внаслідок чого держпідприємству завдано понад 68,72 млн грн збитків. Дії експосадовця було кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, екскерівник «Укртелефільму» у змові з приватними особами відчужив на користь ТОВ майнові права на 67 об’єктів нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), яке розташоване у Києві. Проте у листопаді 2018 року Господарський суд м. Києва визнав договір купівлі-продажу цих майнових прав із усіма додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, недійсним із моменту укладання.

Про підозру також було повідомлено ще двом співучасникам ексгендиректора “Укртелефільму”: організатору схеми — у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 ККУ, директору комерційного товариства (ТОВ) — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 ККУ.