Шкільне харчування: Олена Зеленська хоче запустити онлайн-анкетування

Дружина Президента Олена Зеленська має намір провести онлайн-анкетування для школярів та їхніх батьків щодо поліпшення якості харчування у навчальних закладах.

Як повідомляє пресслужба Президента, ця ідея виникла в першої леді після спілкування із школярами під час Всеукраїнського форуму «Україна зростає разом зі мною».

«Завдяки нашій розмові у мене виникла ідея запустити онлайн-анкетування для школярів та їхніх батьків, яке допомогло б отримати повну картину та зробити реформу шкільного харчування максимально ефективною», – сказала Зеленська.

Вона зауважила, що діти харчуються не вдома п’ять днів на тиждень протягом усього навчального року, а це – дев’ять місяців. За словами Зеленської, якщо їжа неякісна й не викликає апетиту, діти фактично залишаються голодними.

"Не дивно, що головний біль більшості українських батьків – це захворювання шлунка у дітей. Ми вже почали рух із втілення нашої ініціативи. Міністерство охорони здоров’я внесло зміни у застарілі нормативи шкільного харчування. Це перший і дуже важливий крок», – зазначила дружина Президента.

Як поінформували у пресслужбі, діти звернули увагу першої леді на проблемні моменти шкільного харчування, як-от недоварена або переварена, а часом холодна їжа, можливість придбати шкідливі продукти (чіпси, сухарики, газовані напої тощо) у буфетах безпосередньо у школі чи в кіосках поруч. Також ішлося про випадки антисанітарії, високі ціни на їжу та відсутність їдалень у деяких школах.

Серед побажань, які попросили врахувати школярі, – можливість вибирати страви, їхня різноманітність, комфортне облаштування буфетів, доступна вартість.

Олена Зеленська подякувала присутнім дітям за активність та небайдужість.

«Сьогоднішнє спілкування було вкрай важливим. Адже наша ініціатива насамперед задля дітей і збереження їхнього здоров’я змалку. Тому головне для мене було почути вас. Ідеї та думки, які пролунали, обов’язково будуть враховані. Такі зустрічі планую проводити й надалі, щоб безпосередньо дізнаватися вашу реакцію на нашу роботу», – пообіцяла дружина Президента.