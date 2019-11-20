У Казахстані затримали "чорного" трансплантолога, який пересаджував органи українців

У казахстанському місті Шимкент затримали головного лікаря клінічної лікарні Абилая Донбая за незаконну трансплантацію органів, в якій брали участь громадяни України, Киргизстану та Узбекистану.

Про це повідомляє Otyrar.

"Головного лікаря міської лікарні Шимкента Абилая Донбая затримали 18 листопада за участь у незаконній трансплантації органів людини", - йдеться у повідомленні. За даними казахських правоохоронців, на території Казахстану діяла злочинна організація, що складалася з іноземних громадян.

Донорами органів виступали громадяни Узбекистану, Киргизстану та України, які через фінансові проблеми продавали свої нирки і печінку. Ці органи пересаджували багатим громадянам інших країн, переважно Ізраїлю.

За казахськими законами, громадянам Казахстану забороняється віддавати свої органи іноземцям. При цьому трансплантації між нерезидентами Казахстану дозволені.

Фото: otyrar.kz