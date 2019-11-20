Фонд соцстрахування спростовує "рейдерське захоплення"

У Фонді соціального страхування України спростовують інформацію про рейдерське захоплення фонду та стверджують, що працюють у штатному режимі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ФССУ в Facebook.

"У зв’язку з поширенням у деяких ЗМІ інформації щодо "рейдерського захоплення Фонду соціального страхування України" повідомляємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності, установа працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

У ФССУ зазначають, що за рішенням Печерського районного суду міста Києва від 8 листопада 2019 скасовано постанову правління Фонду від 15 травня 2018 "Про звільнення директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Є. Баженкова".

Також повідомляється, що Баженкова було поновлено на посаді 15 листопада 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Як зазначив Коваль, "державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування".

З цього приводу, за його словами, "Мінсоцполітики звернулося зі скаргою до Мін’юсту з позицією скасувати реєстрацію".

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Окрім того, Коваль направив листа до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, де вказано, що всі дії, прийняті Баженковим до моменту його законного поновлення на посаді, вважатимуться перевищенням повноважень та підлягатимуть скасуванню у порядку, передбаченому законом України.

Фото: Центр соціальних служб (kmu.gov.ua)