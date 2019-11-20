Рябошапка сказав, кому передадуть справи Burisma

Генпрокуратура передасть до НАБУ, ДБР і СБУ кримінальні справи, у яких фігурує колишній міністр екології Микола Злочевський і компанія Burisma, співвласником якої він є.

Про це заявив під час пресконференції у середу генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, є 13 кримінальних справ, у яких фігурує Злочевський і компанія Burisma.

"Що буде далі з цими кейсами? Вони будуть передані за підслідністю у НАБУ, деякі - до ДБР, деякі - до СБУ, там, де йдеться про фінансування тероризму", - сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У травні 2019 року ексочільник ГПУ Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура поштою оголосила підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському у справі про відмивання коштів.