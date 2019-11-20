У бюджеті на Український інститут заклали 80 мільйонів

У державному бюджеті на 2020 рік на потреби Українського інституту передбачено близько 80 млн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

"На наступний рік у державному бюджеті на потреби Українського інституту закладено близько 80 млн грн. Приблизно стільки ми мали поточного року. І це той рівень, який нам дасть змогу здійснити практично всі заплановані програми і події наступного року, але не дозволить відкрити філію", - сказав він.

За словами Шейка, нині в Українському інституті працюють 35 людей, а взагалі штатним розписом передбачено 60 працівників, і процес добору людей триває.

Гендиректор Українського інституту зазначив, що інституція не є грантодавчою організацією: "Більшість проєктів ми ініціюємо і придумуємо самі. Ми не є грантодавчою організацією, як, наприклад, Український культурний фонд, де в конкурсному порядку виділяється державне фінансування на культурні проєкти і рішення про фінансування ухвалюється зовнішніми експертами".

За словами керівника, Український інститут визначив для себе кілька напрямків діяльності: музика, література, театр, кіно, візуальне мистецтво, перформативне мистецтво, українські студії, іміджеві проєкти.

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"У кожному із цих секторів за кордоном ми вивчаємо культурну інфраструктуру (іноді шукаємо, іноді вже знаємо – з ким і над яким проєктом варто співпрацювати). Важливо встановлювати саме інституційні зв’язки за кордоном. Оскільки завжди потрібен партнер, який буде стороною, що приймає проєкт або вкладається в нього організаційно чи фінансово. Місцеві партнери також є джерелом експертизи і знань про локальну ситуацію", - заявив Шейко.

Водночас, зауважив він, відбувається вивчення інституції та культурного контенту в Україні, який може відповідати очікуванням закордонних партнерів. "Якщо конкретно, то в сфері театру ми, наприклад, фокусуємося на ширшому представленні України на закордонних театральних фестивалях: ми контактуємо з ними, з’ясовуємо їхню програмну політику – які жанри вони вподобали, з якими практиками у перформативному мистецтві працюють, які їхні очікування щодо участі України в цих фестивалях. Далі ми вже підбираємо 5-10 актуальних українських вистав, які відповідають їхньому формату, надсилаємо інформацію, відеозаписи вистав, світлини, критику – і даємо їм можливість обрати те, що їм найбільше пасує", - уточнив директор Українського інституту.

В інших сферах, за його словами, це може відбуватися процесуально інакше, але завжди є бажання "вдало одружити" українську та закордонну сторону.