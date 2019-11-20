Український інститут може створити закордонні філії

Український інститут як інституція може існувати як із закордонними філіями, так і без них. Ближчим часом буде прийнято рішення щодо цього.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

"Сподіваюся, що найближчим часом ми з МЗС вирішимо, як далі рухаємося. Справа в тому, що така інституція як Український інститут може існувати як із філіями, так і без них. Просто це – дві різні організаційні й програмні моделі, і нам потрібно обрати одну з них", - заявив він.

За словами Шейка, відкриття закордонної філії потребує величезних зусиль суто нормотворчого характеру, "бо в українському законодавстві зараз немає такої організаційно-правової форми, яка дозволила б державній установі заснувати щось за кордоном і провадити там притомну діяльність".

"З іншого боку, ми не хочемо розпочинати цей процес, поки у нас не буде чіткого сигналу від МЗС про динаміку нашого фінансування хоча б на наступні три роки. Адже кожна філія – це утримання приміщення, довготривале відрядження співробітників тощо. Має бути певна гарантія, що наступні кілька років фінансування збільшуватиметься пропорційно до кількості цих філій. А кожній із них ще потрібен бюджет для того, щоб здійснювати програмну діяльність", - зазначив гендиректор Українського інституту.

Як відомо, раніше повідомлялося про плани Українського інституту з відкриття філій у Парижі, Берліні та Варшаві.