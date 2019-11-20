Рада з питань свободи слова закликає Портнова не тиснути на "Схеми"

Рада з питань захисту свободи слова і прав журналістів при Президентові України висловила підтримку журналістам програми розслідувань "Схеми" та засудила розголошення персональних даних працівників проєкту.

Відповідну заяву підтримали дев'ять із 15 членів Ради, повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на секретаря Ради Вадима Міського.

"Рада з питань захисту свободи слова і прав журналістів при Президентові України висловлює свою підтримку колегам з програми журналістських розслідувань "Схеми" (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа), засуджує розголошення персональних даних співробітників програми "Схеми", а також тиск і погрози на їхню адресу з боку колишнього народного депутата і ексзаступника Глави Адміністрації Президента Андрія Портнова", - йдеться у заяві.

Члени Ради наголошують, що оприлюднення персональних даних співробітників медіа ставить під загрозу їхнє життя і здоров’я, а погрози і тиск мають очевидні ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

"Журналістами, особливо розслідувачами, рухає суспільний інтерес, і публічні особи мають усвідомлювати і поважати право працівників ЗМІ зосереджуватися на темах можливого зловживання посадовцями владою внаслідок їхніх непублічних контактів із політиками, експолітиками чи бізнесменами", - акцентується в документі.

Також Рада закликала Портнова не використовувати журналістське посвідчення та не наполягати на захисті його журналістських прав: "Насамперед пан Портнов є політиком та фаховим юристом і може у законний спосіб захищати себе, якщо вважає, що його права порушені".

Як повідомляв Укрінформ, Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові на першому засіданні 14 листопада заслухала інформацію правоохоронних органів про розслідування у зв’язку з погрозами журналістам "Радіо Свобода".

Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Олександр Ковтун поінформував, що 6 листопада було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності. За даними слідства, Портнов опублікував на своїй сторінці у месенджері Telegram персональні дані водія знімальної групи "Радіо Свобода", яка розслідує його діяльність. Склад правопорушення кваліфіковано за частиною 2 статті 171 та частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу.

Паралельно до поліції надійшла заява представника Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього. У цьому зв’язку відкрито кримінальне провадження за статтями 171 та 182 Кримінального кодексу.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що розслідування цього провадження веде Головне слідче управління Нацполіції – центральний апарат цієї структури.

Як повідомлялося, поліція у листопаді порушила кримінальну справу за фактом погроз ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова журналістам "Радіо Свобода".

Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Він також пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації" та "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

Раду з питань свободи слова та захисту журналістів утворено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.