Директорка Нацмузею історії через суд намагається скасувати наказ про перевірку

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов гендиректора Нацмузею історії України Тетяни Сосновської про визнання протиправним наказу Міністерства культури щодо проведення перевірки діяльності музею.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Тетяна Сосновська позивається до Міністерства культури щодо призначення та проведення перевірки діяльності Національного музею історії України. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Сосновська просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури України в частині призначення перевірки.

Позивачка також просить суд встановити відсутність компетенції (повноважень) у державного секретаря міністерства, голови комісії з проведення ліквідації Міністерства культури Ростислава Карандєєва щодо призначення та проведення перевірки діяльності Національного музею історії України та діяльності генерального директора музею.

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Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження за цим позовом, зазначили у суді.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада стало відомо, що на підставі наказу Міністерства культури України № 852, підписаного державним секретарем, головою комісії з проведення ліквідації Міністерства культури Ростиславом Карандєєвим, у Національному музеї історії України розпочато перевірку. Її ініційовано за скаргою групи працівників НМІУ.

Цим же наказом на час перевірки відсторонено від виконання обов’язків генерального директора НМІУ Тетяну Сосновську.