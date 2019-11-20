Агент РФ у соцмережах закликав до терактів у День Гідності та Свободи

На Дніпропетровщині СБУ затримала жителя міста Кам’янське, який за завданням спецслужб РФ поширював у соціальних мережах публічні заклики до вчинення терористичних актів у День Гідності та Свободи.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що чоловік був залучений до співробітництва представником інформаційної групи “Сапфір”, створеної ГУ Генштабу ЗС РФ. На співпрацю він погодився із ідеологічних міркувань. За завданням кураторів провокатор від імені проукраїнського активіста зареєструвався у соцмережах. Напередодні Дня Гідності та Свободи провокатор почав розміщувати заклики до скоєння терористичних актів у найбільших містах України, зокрема Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за задумом спецслужб РФ, дії провокатора мали створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні та під час святкування. У разі здійснення будь-яких реальних провокацій або заворушень російські ЗМІ були готові поширити інформацію про їх організацію саме учасниками патріотичних організацій та рухів. Це мало негативно вплинути на міжнародний імідж України у світі, зазначають у пресцентрі.

Фахівці СБУ у сфері інформаційної безпеки викрили задум співробітників спецслужб РФ та блокували діяльність їх агента-провокатора. Слідчими української спецслужби проведено обшук за адресою мешкання зловмисника, вилучено комп’ютерну техніку, на якій зберігаються вичерпні докази, необхідні для досудового розслідування.

За скоєння злочину, передбаченого ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України, жителю Дніпропетровщини загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.