Зеленський розповів дітям про свою життєву філософію і щоденні “мрійки”

Президент Володимир Зеленський радить молоді мати одну велику мрію на все життя і маленькі практичні "мрійки" на кожний день, аби щодня втілювати їх і здобувати маленькі перемоги.

Про це глава держави заявив, спілкуючись із дітьми в рамках Всеукраїнського форуму «Україна зростає разом зі мною», у відповідь на запитання, як молоді досягти успіху в житті і якою життєвою філософією він керувався, коли пішов у президенти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щоб досягти успіху, потрібні маленькі перемоги. Мрія - це велика перемога, яку ми бачимо десь попереду. Ми не знаємо коли, і нічого страшного. Не потрібно чекати перемоги через п'ять років чи через двадцять років - я потім зможу. Не треба. Ти знаєш, що це мрія, ти до неї прийдеш, але повинні бути маленькі практичні "мрійки" щодня - щось зроби щодня і все", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що, можливо, це звучить не дуже правильно, але він живе і завжди жив одним днем. За його словами, він завжди прокидається з фразою-запитанням, яке ставить до себе: "Що сьогодні, який маленький крок для когось я можу зробити?", і саме з такими намірами він пішов у політику.

"Може, це не стратегія президента, може, це неправильно, але мені просто дуже хотілось допомагати людям, чесно! Тому я кожного дня ставлю собі таку задачу - це маленькі перемоги. Іноді люди їх не бачать, тому що ми не робимо з усього піару, і не повинні робити. Зараз такий час, коли всі люди, якщо вони щось не показали засобам масової інформації, ніхто про це не знає. Але головне, що ти знаєш про це. Головна повага - це твоя повага до себе, щоб ми з вами не думали:" А, ніхто не побачить, можна так зробити, і ніхто не взнає". Всі все взнають, всі все побачать - згодом, з роками", - зауважив Зеленський.

Президент додав, що, керуючись у житті такою філософією, він розуміє, навіщо прожив день.

"У мене є багато днів, коли я приходжу додому і в мене немає настрою, тому що я розумію, що день пустий, я витратив цей день безповоротно, він ніколи не повернеться. На жаль, час не повертається, я витратив цей день просто так - просто дихав і все. Тому я живу з такою філософією", - резюмував Зеленський.