Зеленський: Іноді я відчуваю себе дитиною з дорослими людьми

Президент Володимир Зеленський з дружиною беруть участь у Всеукраїнському форумі “Україна зростає разом зі мною”.

Захід транслюється наживо на Facebook-сторінці Офісу Президента.

На початку форуму глава держави з першою леді та дітьми-учасниками форуму зробили ранкову руханку, після чого розпочалася сесія питання-відповідей як Президентові, так і від нього дітям.

“Це просто банальні слова: діти — це майбутнє. Діти є розумніші за дорослих, це є правда, тому іноді я відчуваю себе дитиною з дорослими людьми”, - поділився Зеленський.

Він переконаний, що діти нині краще за дорослих знають тенденції розвитку суспільства, а сама країна має бути так, як молодь - “свіжа, щось нове, щось цікаве”.

Президент також розповів, що ніколи не хотів здобувати освіту за кордоном, але мріяв стати або ж дипломатом, або прикордонником.

“Я ніколи не хотів навчатися за кордоном, я хотів навчатися на дипломата в Києві, але тоді я жив у Кривому Розі і тоді Київ для мене був “закордоном”, було таке відчуття”, - зауважив Глава держави та додав, що також хотів стати прикордонником, але наразі “не прикордонник, але теж трішки захищає нашу державу”.

Крім того, своїм найкращим життєвим проєктом Зеленський назвав свою сім'ю.