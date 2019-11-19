Зеленський відмовився голитися до повернення кораблів

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що прийшов неголеним на спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем, через забобони.

Трансляцію пресконференції вів телеканал "112 Україна".

Зеленський зазначив, що збриє бороду тільки після того, як повернені Росією кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" пришвартуються в українському порту.

"Я хочу вибачитися, що неголений. Це не просто так. У нас є таке українське слово… — "забобони". Чисто українське слово, дуже класне слово, я дуже люблю. Є такий "забобон". Знаєте: зараз я чекаю кораблі — кораблі повернуться, тоді поголюся", — сказав Зеленський.

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Нагадаємо: влітку під час робочих поїздок по Україні Володимир Зеленський носив жовті браслети, на яких були нанесені прізвища українських моряків. Він тоді обіцяв їх носити до тих пір, поки військовополонені моряки не повернуться в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Росія в акваторії Чорного моря передала Україні катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир “Яни Капу”, які російські силовики обстріляли й захопили 25 листопада 2018 року під час планового переходу з Одеси до порту Маріуполь в Азовському морі. Після атаки 24 українських моряків заарештували в Криму, а потім перемістили до російських СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки - в межах обміну між Україною і РФ.