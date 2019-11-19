Ексголова Апеляційного суду позивається до Нацполіції та СБУ

Ексголова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко просить Окружний адмінсуд зобов’язати Нацполіцію та СБУ виключити із бази розшуку МВС його персональні дані.

Про це інформує пресслужба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Антона Чернушенка до Національної поліції України та Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Позивач просить суд зобов’язати Нацполіцію виключити із бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України його персональні дані", - ідеться в повідомленні.

Серед інших вимог позову – визнати протиправною бездіяльність ГУ СБУ у Києві та Київській області та Нацполіції щодо невиключення із бази розшуку МВС персональних даних Чернушенка.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі, зазначили в пресслужбі.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 червня 2015 року ГПУ оголосила підозру голові Апеляційного суду Антону Чернушенко у здійсненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) і ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень) Кримінального кодексу України.

Згодом Верховна Рада зняла недоторканність із судді і дозволила його арешт, після чого Чернушенко перестав з'являтися на роботі. У липні ВККСУ відсторонила суддю із займаної посади.

Водночас у 2015 році в правоохоронних органах повідомили, що суддя Чернушенко покинув Київ та оголосили його в розшук.

Вища рада правосуддя у травні 2018 року звільнила Чернушенка з посади судді.