Засідання у справі ветерана АТО "Пуми" не відбулось - адвокат

Судове засідання у справі ветерана АТО Інни Грищенко не відбулось - Печерський суд не передав матеріали в Апеляційний суд.

Про це повідомив у Facebook адвокат Масі Найєм.

"Судове засідання по Інні "Пума" не відбулось. Бо Печерський суд не передав матеріали в Апеляційний суд", - написав він.

Як зазначається, наступне судове засідання має відбутись 26 листопада о 13:30.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для ветерана АТО Інни Грищенко.

Про затримання Інни Грищенко поінформував у Facebook ветеран війни на Донбасі Станіслав Краснов. "Заарештовано Пуму - Інна Грищенко. Нічого незрозуміло що і за що. Зовсім нещодавно у Франківську заарештували Влада Грищенка, її чоловіка, якого хочуть перевезти з Франківська до Києва", - написав Краснов.

Крім того, засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев повідомив, що правоохоронці провели обшуки у київській піцерії, де працювала Інна Грищенко, а також у його помічника Дмитра Терещенка. Він зазначив, що Грищенко працювала у нього три роки тому, а Терещенка підозрюють у причетності до замаху на вбивство на Прикарпатті.

"Ніяких звинувачень немає, але є підозра, що Діма може бути причетним до замаху на вбивство в Івано-Франківській області у справі Влада Грищенка", - зазначив Остальцев.

За даними ЗМІ, Вадима Грищенка затримали у вересні 2019 року за підозрою в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Бізнесмен в липні 2018 року знайшов під своєю машиною вибуховий пристрій. А зараз за цією ж справою затримали й Інну Грищенко.

Крім того, за даними джерел у правоохоронних органах, подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.