Критичне мислення і співпраця: у 26 школах введуть систему "м'яких навичок"

Упродовж п'яти років 26 шкіл із різних областей України запроваджуватимуть систему з розвитку "м’яких навичок", соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН або SEE Learning).

Про це повідомляє 19 листопада пресслужба Міністерства освіти та науки.

"М’які навички" є невід’ємною складовою успішного навчання й обов’язковою компетентністю, якою має володіти випускник Нової української школи. Адже накопичувати знання з предметів сьогодні недостатньо, щоб реалізуватися свої вміння та стати успішним. Важливо також розуміти, що "м’які навички" є широким поняттям, яке передбачає вміння розв’язувати складні завдання, креативно і критично мислити, комунікувати і співпрацювати. Ми прагнемо, щоб такі навички пов’язували усі навчальні предмети, які нині викладаються в українських школах. Крім того, оскільки СЕЕН є гнучкою та інклюзивною програмою, ми хочемо наповнити її кращими українськими практиками з урахуванням національних особливостей", – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Для участі у програмі загалом було надіслано 182 заявки, серед яких було відібрано 26. Представники цих закладів у жовтні пройшли перший тренінг з розробниками програми з Університету Еморі (США) та українськими експертами-консультантами. Автори програми очікують, що учасникам експерименту вдасться покращити академічну успішність, а також знизити рівень булінгу. Крім того, система СЕЕН має змінити загальну атмосферу в школах та ставлення учнів до вчителів, навчання, одне до одного та до самих себе.

У межах експерименту вже готові навчальні програми для початкової та середньої школи, розробляється програма для старшої школи. Надалі розробники обіцяють оприлюднити базовий онлайн-курс з СЕЕН та надати вільний доступ до всіх методичних матеріалів, підготувати програми для старшої школи та навіть для вишів і батьків, які хочуть використовувати ці методики у домашньому навчанні.

Допомагати у розробці матеріалів будуть не лише американські, а й українські науковці та практики. Серед них – дитячий та сімейний психолог Світлана Ройз, ексміністр освіти й науки Лілія Гриневич, науковці та педагоги-практики.

Ініціаторами втілення проєкту в Україні є спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine.

Переглянути список шкіл, які беруть участь у проєкті, можна на сайті НУШ.

Фото: пресслужба МОН