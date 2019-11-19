Біля берегів Італії затримали яхту з українським екіпажем, який переправляв мігрантів

У результаті співпраці українських прикордонників з Європолом біля берегів Італії вдалося викрити яхту з 74 нелегалами та двома українцями.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“Днями Держприкордонслужба України отримала підтвердження, що за наданою Європол інформацією про один з плавзасобів, який міг використовуватися для незаконної оборудки, Берегова охорона Італії перепинила яхту, що дрейфувала. Плавзасіб вдалося виявити у бухті Роччелла-Йоніка (італ. Roccella Ionica). На борту маленького суденця знаходилося аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку. Екіпаж яхти складався з 2 українців 1980 та 1988 років народження. За сприяння нелегальній міграції італійська поліція наших співвітчизників заарештувала”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що Державна прикордонна служба України спільно з Національною поліцією України та Європолом вживають заходів з протидії вказаній злочинній діяльності, тривають слідчі дії, кінцевою метою яких є притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у тому числі іноземних громадян, причетних до втягнення українських громадян до злочинної діяльності за кордоном.

Фото: ДПСУ