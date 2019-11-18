#KyivNotKiev: The New York Times перейшли на коректне написання української столиці

#KyivNotKiev: The New York Times перейшли на коректне написання української столиці

Укрінформ
Видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши "Kiev" на "Kyiv".

Про це повідомило посольство України у США у Facebook.

"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши "Kiev" на "Kyiv", - зазначили у посольстві.

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Наголошується, що після того, як влітку за зверненням Посольства Рада США з географічних назв прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі, низка всесвітньо відомих американських видань приєдналась до рекомендацій міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву.

"Серед них: Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal і тепер The New York Times", - додали у дипустанові.

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