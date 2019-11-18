Суд закрив справу за позовом Мосійчука проти Супрун

Окружний адмінсуд Києва закрив справу проти Уляни Супрун за позовом народного депутата попереднього, восьмого скликання від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив повторне звернення.

Про це ексочільниця МОЗ Уляна Супрун написала в Twitter.

"Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука із забороною повторного звернення", - написала Супрун.

Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served. pic.twitter.com/YXWYLCbzHZ — Уляна Супрун (@usuprun) 18 листопада 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого 2019 року окружний адміністративний суд Києва заборонив очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я до кінцевого рішення суду за позовом депутата «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігоря Мосійчука про некомпетентність Супрун на посаді.

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8 лютого Мосійчук подав до Верховної Ради проєкт постанови щодо «відповідальності громадянки США Супрун Уляни Надії за порушення Конституції України та привласнення повноважень Міністра охорони здоров'я України».

Метою прийняття постанови є забезпечення «неможливості виконання обов’язків Міністра охорони здоров’я України громадянином іншої держави».