Фотовиставка “Шведські татусі” відкрилася у стінах Кабміну

У Будинку уряду відкрилась фотовиставка Югана Бевмана "Шведські татусі" .

Захід відкрила Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо заохочувати ті позитивні рольові моделі, які можуть мати чоловіки: не лише політиків, не лише правоохоронців, не лише бізнесменів, але і татусів, які виховують своїх дітей... І саме про цей соціальний досвід говорить ця виставка - ви тут побачите фотографії і шведських татусів, і українських татусів", - зазначила вона.

Левченко зауважила, що здебільшого гендерна політика протягом багатьох років розглядалась виключно як політика материнства жінок, однак такий підхід є некоректним, оскільки має враховуватись, зокрема, у національному законодавстві.

"Ця виставка присвячена Міжнародному дню чоловіків, який відзначається у понад 50-ти країнах світу. І ми дуже очікуємо, що в Україні цей день також стане днем, коли ми будемо говорити про ті проблеми, про ті питання, які є у чоловіків", - додала вона.

Як зазначається, фотовиставка покликана привернути увагу до проблем сучасного батьківства, рівномірного розподілу домашньої роботи та досягнення гендерної рівності у суспільстві.

Виставка "Шведські татусі" складається з портретів татусів, "які не менше шести місяців провели вдома, доглядаючи своїх дітей".

Також у рамках проєкту презентують фотопортрети українських відомих чоловіків разом із дітьми - лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура Хромаєва, футболіста ФК “Шахтар” Тараса Степаненка, керівника EdCamp Ukraine Олександра Елькіна. До проєкту долучились і народні депутати - Володимир Ар'єв, Володимир Цабаль та Святослав Юраш.

Організаторами виставки в Україні є Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), Посольство Швеції в Україні, презентація заходу відбулась за підтримки Офісу Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики та Офісу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Експозиція триватиме впродовж кількох тижнів. Ознайомитись із фотовиставкою можна в Будинку уряду на 5-му поверху у холі.