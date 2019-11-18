Погрози Портнова журналістам "Схем": на Банковій обіцяють розглянути ситуацію

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові об’єктивно розгляне ситуацію щодо конфлікту ексзаступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова та журналістів “Радіо Свобода” з урахуванням усіх обставин.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Офісу Президента.

“В Офісі Президента взяли до відома аргументи Андрія Портнова та запевнили, що Рада з питань свободи слова та захисту журналістів об’єктивно розгляне цю ситуацію з урахуванням усіх обставин, викладених обома сторонами конфлікту”, - ідеться в повідомленні щодо конфлікту між Портновим та журналістами програми “Схеми”.

Як повідомляв Укрінформ, Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові на першому засіданні 14 листопада заслухала інформацію правоохоронних органів про розслідування у зв’язку з погрозами журналістам "Радіо Свобода".

Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Олександр Ковтун поінформував, що 6 листопада було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності. За даними слідства, Портнов опублікував на своїй сторінці у месенджері Telegram персональні дані водія знімальної групи "Радіо Свобода", яка розслідує його діяльність. Склад правопорушення кваліфіковано за частиною 2 статті 171 та частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу.

Паралельно до поліції надійшла заява представника Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього. У цьому зв’язку відкрито кримінальне провадження за статтями 171 та 182 Кримінального кодексу.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що розслідування цього провадження веде Головне слідче управління Нацполіції – центральний апарат цієї структури.

Як повідомлялося, поліція у листопаді порушила кримінальну справу за фактом погроз ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова журналістам "Радіо Свобода".

Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Він також пригрозив усій редакції «Схем» публікацією "їхньої особистої та персональної інформації" та "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

Раду з питань свободи слова та захисту журналістів утворено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.