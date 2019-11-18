МОЗ підготує проєкт закону про психічне здоров’я - Скалецька

Міністерство охорони здоров'я планує реформувати систему психіатричної допомоги в Україні.

Про це у Facebook повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Психічне здоров'я - це рівень психологічного благополуччя, яке лежить в основі якості життя кожного. Міністерство охорони здоров’я планує розробити новий проєкт закону України "Про психічне здоров’я", який повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії та практики системи охорони психічного здоров’я", - написала Скалецька.

Очільниця МОЗ зазначила, що підтримку в побудові в Україні системи соціалізації осіб з психічними розладами надасть Литва, яка має напрацювання в цій галузі.

Пріоритетами реформи буде підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров’я у суспільстві, розробка і впровадження програм подолання стигми на національному та регіональному рівнях, активне залучення осіб з психічними й інтелектуальними порушеннями та їхніх родин до діалогу в побудові нової системи, підкреслила Скалецька.