KyivNotKiev: тепер і в аеропорту Катару

Міжнародний аеропорт "Хамад" у Катарі почав використовувати коректне написання назви столиці України.

Про це у Facebook інформує Посольство України в Катарі.

“Завдяки проведеній Посольством роботі в рамках заходів #CorrectUA міжнародний аеропорт "Хамад" (Hamad International Airport) в Державі Катар виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання нашої столиці м.Київ. Відтепер маємо Kyiv!”, - ідеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У рамках кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

Фото: hok.com