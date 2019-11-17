Кандидат на посаду голови Держкіно хоче перевірити, як витрачали гроші

Кандидат на посаду голови Держкіно хоче перевірити, як витрачали гроші

Укрінформ
Український кіноринок потребує ґрунтовного дослідження, яке дасть розуміння того, як будувати стратегію розвитку кіноіндустрії.

Про це заявила кандидат на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Юлії Сінькевич у неділю, 17 листопада, під час публічної презентації своєї програми в Укрінформі.

“Що б я зробила першим чином, якщо я вступила бо на цю посаду: зробити детальне, авторитетне дослідження, аналіз нашого ринку. Воно повинно містити багато факторів і напрямків: і смаки аудиторії, і об'єм ринку і необхідність збільшення кількості кінозалів. Ми повинні отримати відповідь на питання: а скільки нам власне потрібно виробляти фільмів на рік? Ми цього не знаємо достовірно, і мені здається таке обґрунтоване дослідження необхідно для нас, і дасть нам розуміння того, куди ми можемо рухатися і як будувати стратегію розвитку кіноіндустрії”, - розповіла Сінькевич.

Також вона вважає за необхідне провести аудит фінансових зобов'язань Держкіно за минулі роки.

“Є багато проєктів, які з року в рік, переходять або по факту вийшли в прокат, але вважаються незавершеними. Не знаю досконально, з яких причин ці проєкти досі не здані і не закриті. Але це те, з чим необхідно розібратися і проєкти такі завершити тим чи іншим шляхом. Навіть судовими позовами”, - сказала Сінькевич.

Серед інших пунктів своєї програми вона назвала розробку державної програми з популяризації національної кінематографії, створення бренду українського кіно.

“Про це говориться багато, кредит довіри українського глядача до українських фільмів досить на низькому рівні. Це має бути модно, цікаво, престижно - ходити на українські фільми, це має бути досить масштабна кампанія, яка залежить не лише від Держкіно, а має бути в співпраці з іншим інституціями, іншими органами влади”, - заявила Сінькевич.

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Серед інших напрямів роботи, на яких претендентка планує зосередитися у разі призначення на посаду, Сінькевич назвала підтримку кіновиробництва. Зокрема розробку відповідної стратегії, розробку чітких критеріїв підтримки кіновиробництва: вибір експертів, допуск проєктів до конкурсу, оцінювання проєктів, а також підтримку етапу розробки кінопроєктів.

У питанні дистрибуції Сінькевич вважає важливим розробку програми субсидіювання відбудови малих кінотеатрів в містах з населенням до 200 тисяч, що передбачено законом про державну підтримку кінематографії від 2017 року. А також, надання пільг на ввезення обладнання для кінотеатрів та на виробництво обладнання в Україні, підсилення захисту прав інтелектуальної власності, підтримку промоції українських фільмів, кінофестивалів.

Ще кількома пунктами програми Сінькевич є побудова системи кешрібейтів, підтримка освітніх ініціатив, зокрема співробітництво зі світовими кіношколами, організація підвищення кваліфікації спеціалістів кінематографії, підтримка короткострокових освітніх програм в галузі кінематографії, розробка та підтримка навчальних програм на теми промоції кінопроєктів, прокату та міжнародної дистрибуції.

В напрямку міжнародної співпраці Сінькевич наголосила на необхідності приєднання України до європейського фонду підтримки кіно Eurimages, а також до організації European Film Prоmotion, укладення двосторонніх договорів про спільне кіновиробництво, щорічну підтримку Оскарівської кампанії українського фільму-кандидата, стратегічну підтримку Днів українського кіно за кордоном, налагодження співпраці з кінофестивалями класу А та стратегічно важливими кіноринками, проведення в Україні церемонії Європейської кінопремії.

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Також Сінькевич наголосила на необхідності створення сучасного цифрового сховища фільмів, відкриття музею кіно, розробці законодавчих актів про державний фонд фільмів та об'єднання в фонді всіх кіноархівів.

Юлія Сінкевич набрала найвищу кількість балів серед шести кандидатів в конкурсі на посаду голови Держкіно. Конкурс проводило Національне агенство України з питань державної служби. Затвердження на посаду має відбутися після співбесіди в Кабінеті міністрів України.

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