Молодь - наш найцінніший скарб: Зеленський привітав студентів

Президент Володимир Зеленський наголошує, що молодь – це найцінніший скарб і драйвер змін у незалежній Україні.

Про це йдеться у вітанні глави держави з нагоди Дня студента у Facebook.

“Молодь – це наш найцінніший скарб. Саме студентство завжди було драйвером змін у незалежній Україні. Починаючи зі студентської Революції на граніті, яка стала фундаментом для здобуття незалежності, й закінчуючи Революцією гідності”, - написав Зеленський.

Президент підкреслив, що для держави життєво важливо, щоб молодь бачила своє майбутнє саме в Україні.

“У сучасному світі без кордонів та обмежень можна реалізувати себе у Нью-Йорку, Берліні, Токіо та, власне, у будь-якому куточку планети. Але, на мою думку, для молодого та неймовірно талановитого покоління українців це було б занадто просто. Справді амбітний челендж – це побудувати успішну та квітучу країну саме тут. Україні як повітря потрібні ваші таланти, креативність, сміливість, готовність змінювати правила та творити нову країну. Вірю, нам з вами це до снаги. З Днем студента”, - йдеться у вітанні.

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Як повідомлялося, 17 листопада відзначається День студента. В Україні свято було встановлено згідно з указом Президента від 16 червня 1999 року.