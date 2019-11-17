ПЦУ привітала українську молодь з днем студента

Православна церква України привітала українську молодь з міжнародним днем студента, що відзначається 17 листопада.

Вітання розміщено на сторінці ПЦУ у Facebook.

“Навчатися, щодня пізнавати цей світ, відкривати нові горизонти, можливості й таланти - цінний дар для нас від Господа. А найкращий та найбільш плідний час для цього - безперечно, період студентства. Сьогодні ми долучаємося з найщирішими побажаннями до привітань з вашим Міжнародним днем, дорогі наші студенти! Ви – наша надія, сучасність, майбутнє та опора”, - наголошується у вітанні.

Як зазначили в ПЦУ, енергійність студентів, їхня талановитість, завзятість, відвертість, прагнення до вдосконалення та змін на краще потрібні сьогодні Україні як ніколи. “Незабаром, вже у недалекому майбутньому, ви станете тими, хто творитиме її образ та історію. А нині - той прекрасний час, коли ви можете щоденно відкривати для себе нове, наповнювати своє життя новими сенсами, розвивати власні таланти і вміння – словом, усіляко сприяти своєму вдосконаленню”, - відзначили в Церкві.

Як повідомлялося, міжнародний день студента був встановлений 17 листопада 1946 року на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся в Празі, в пам'ять чеських студентів-патріотів.