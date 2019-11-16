Церкву і журналістів об’єднує покликання свідчити правду — Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав працівників радіо, телебачення та зв’язку з їх професійним святом.

Про це митрополит написав на сторінці у Facebook.

“Вітаю усіх людей, які несуть у світ за допомогою сучасних засобів комунікації слово, інформацію, знання! Ваш труд є дуже цінним і відповідальним, тому що те, що ви доносите іншим, – вкрай важливо. Церкву і журналістів об’єднує покликання свідчити правду, бо неправда – це гріх, що руйнує, а правда і любов до ближнього – це те, що єднає”, - підкреслив Епіфаній.

Водночас Предстоятель ПЦУ закликав бути єдиними і люблячими: “Бажаймо одне одному добра, як учив своїм прикладом Господь наш Ісус Христос. Він сіяв слово правди, наче зерно, щоби воно проростало в серцях людей плодами добрих діл і духовного довершення”.