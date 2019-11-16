Розтрата $38 мільйонів: ГПУ передала до суду справу експрацівників банку

Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців одного з банків за фактом розтрати 38 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури.

"Прокурори Генеральної прокуратури України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишніх голови правління та фінансового директора одного з банків за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, вказані посадовці, ймовірно, вчинили розтрату грошових коштів банку в сумі близько 38 млн доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках даного банку у одній з банківських установ Австрійської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду м. Києва.