У Києві - акція на підтримку Асєєва

У київському креативному просторі IZONE відбувається правозахисна акція «#FreeAseyev. День солідарності зі Станіславом Асєєвим».

Акція організована Радіо Свобода, Українським ПЕН, Центром Громадянських Свобод та журналом «Тиждень».

«Під час заходу відомі письменники, філософи, журналісти, музиканти і правозахисники згадуватимуть Станіслава Асєєва, читатимуть фрагменти з його текстів та присвячуватимуть йому пісні. Участь в акції, зокрема, візьмуть журналісти Яніна Сорколова, Дмитро Крапивенко, Віталій Портников, Андрій Діхтяренко, Ірина Славінська, філософ Ігор Козловський, письменники Миколи Рябчук, Артем Чапай, Ірина Цілик, філософ Вахтанґ Кебуладзе, акторка Ірма Вітовська-Ванца, музикант Олег Каданов, громадський активіст Алім Алієв (список доповнюється)», – йдеться у повідомленні ПЕН.

Окрім того сьогодні американський ПЕН проведе акцію на підтримку Асєєва біля стін російського консульства у Нью-Йорку.

Як повідомлялося, автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

З кінця 80-х років минулого століття за ініціативи Міжнародного ПЕН 15 листопада відзначають День ув’язненого письменника або День порожніх стільців (Empty Chair Day). Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування чи зникнення. Такі події покликані привернути увагу до справ ув’язнених письменників і журналістів, а також закликати їхніх колег та представників місцевої і міжнародної влади використовувати кожну нагоду для їхнього звільнення.

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За даними Центру громадянських свобод, у Росії та окупованому Криму лишилося за ґратами щонайменше 86 людей. За інформацією Служби безпеки України, бойовики на Донбасі утримують у полоні 227 українців.