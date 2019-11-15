ПЦУ привітала Епіфанія з 10-річчям архієрейської хіротонії

Православна церква України привітала свого Предстоятеля митрополита Київського і всієї України Епіфанія з 10-річчям його архієрейської хіротонії.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"Благодать Святого Духа, яка зійшла під час хіротонії 15 листопада 2009 року, поставила Вас на високе служіння у Церкві Христовій. Ваше Блаженство митрополит Епіфаній, Ви прийняли тоді на себе не лише сан єпископа, але й велику відповідальність перед Богом та усіма православними України за працю на Ниві Христовій, яку продовжуєте гідно звершувати в історичний період для нашого народу", - йдеться у привітанні.

Зазначається, що у день своєї архієрейської хіротонії Епіфаній почув такі слова: «Роби все можливе для утворення в Україні єдиної помісної Православної церкви».

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"Нехай Господь допоможе Вам об’єднати в Україні всіх православних навколо Київського престолу і надалі благословляє Вас душевними та тілесними силами утверджувати духовну незалежність українського народу", - додали в ПЦУ.

Фото: ПЦУ