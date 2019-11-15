ЄС і далі моніторитиме свободу медіа в Україні - Косьянчич
Укрінформ
ЄС уважно слідкує за розвитком ситуації в Україні навколо свободи медіа та надає цьому питанню «найвищу важливість».
Про це у п’ятницю під час брифінгу у Брюсселі заявила речник Єврокомісії Мая Косьянчич, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Коли йдеться про свободу висловлювань та незалежність медіа в Україні, - ми надаємо найвищу важливість цьому питанню і будемо продовжувати моніторинг розвитку подій. Ми так вже робили у декількох випадках, тож зараз я маю лише загальну оцінку з цього приводу», - зазначила речник Єврокомісії.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні.