ЄС і далі моніторитиме свободу медіа в Україні - Косьянчич

ЄС уважно слідкує за розвитком ситуації в Україні навколо свободи медіа та надає цьому питанню «найвищу важливість».

Про це у п’ятницю під час брифінгу у Брюсселі заявила речник Єврокомісії Мая Косьянчич, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Коли йдеться про свободу висловлювань та незалежність медіа в Україні, - ми надаємо найвищу важливість цьому питанню і будемо продовжувати моніторинг розвитку подій. Ми так вже робили у декількох випадках, тож зараз я маю лише загальну оцінку з цього приводу», - зазначила речник Єврокомісії.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні.