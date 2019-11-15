Скалецька обіцяє особисто проконтролювати добудову двох блоків

Скалецька обіцяє особисто проконтролювати добудову двох блоків "Охматдиту"

Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька пообіцяла взяти на особистий контроль питання добудови двох блоків лікарні "Охматдит", у яких у третьому кварталі 2020 року мають відкрити чотири онкогематологічних відділення і центр трансплантації кісткового мозку.

Про це Скалецька заявила під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні о пів на шосту до мене вже вдруге за цей тиждень прийдуть представники будівельної організації з усіма документами, які стосуються "Охматдиту", щоб ми розуміли більш деталізований план всіх етапів будівництва, на якому етапі кожного місяця скільки грошей нам потрібно, і як, де і коли ми знайдемо додаткове фінансування... Я беру на особистий контроль і кожного тижня в нас з ними точно будуть звітні зустрічі по тому, як рухається будівництво", - сказала Скалецька.

Вона висловила сподівання, що спорудження цих двох блоків буде завершено раніше третього кварталу 2020 року.

"Можливо, найближчим часом ми покажемо новий графік, як ми це будемо дофінансовувати і де ми знайдемо додаткові кошти", - зазначила очільниця МОЗ.

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Перед цим народний депутат від "Євросолідарності" Марія Іонова у виступі повідомила, що у вересні під час відвідання "Охматдиту" разом з Прем'єр-міністром О. Гончаруком пересвідчилася, що з семи блоків лікарні три вже введено в експлуатацію, два блоки завершено на 95%, а на два блоки, де планується до кінця третього кварталу наступного року відкрити чотири онкогематологічних відділення і центр трансплантації кісткового мозку потрібно 660 млн грн, проте в бюджеті було закладено лише 500 млн грн. У цьому контексті вона закликала очільницю МОЗ знайти необхідні для відкриття цих підрозділів "Охматдиту" 160 млн грн.

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