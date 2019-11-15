Скалецька обіцяє особисто проконтролювати добудову двох блоків "Охматдиту"

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька пообіцяла взяти на особистий контроль питання добудови двох блоків лікарні "Охматдит", у яких у третьому кварталі 2020 року мають відкрити чотири онкогематологічних відділення і центр трансплантації кісткового мозку.

Про це Скалецька заявила під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні о пів на шосту до мене вже вдруге за цей тиждень прийдуть представники будівельної організації з усіма документами, які стосуються "Охматдиту", щоб ми розуміли більш деталізований план всіх етапів будівництва, на якому етапі кожного місяця скільки грошей нам потрібно, і як, де і коли ми знайдемо додаткове фінансування... Я беру на особистий контроль і кожного тижня в нас з ними точно будуть звітні зустрічі по тому, як рухається будівництво", - сказала Скалецька.

Вона висловила сподівання, що спорудження цих двох блоків буде завершено раніше третього кварталу 2020 року.

"Можливо, найближчим часом ми покажемо новий графік, як ми це будемо дофінансовувати і де ми знайдемо додаткові кошти", - зазначила очільниця МОЗ.

Перед цим народний депутат від "Євросолідарності" Марія Іонова у виступі повідомила, що у вересні під час відвідання "Охматдиту" разом з Прем'єр-міністром О. Гончаруком пересвідчилася, що з семи блоків лікарні три вже введено в експлуатацію, два блоки завершено на 95%, а на два блоки, де планується до кінця третього кварталу наступного року відкрити чотири онкогематологічних відділення і центр трансплантації кісткового мозку потрібно 660 млн грн, проте в бюджеті було закладено лише 500 млн грн. У цьому контексті вона закликала очільницю МОЗ знайти необхідні для відкриття цих підрозділів "Охматдиту" 160 млн грн.