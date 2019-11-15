Страсті земельні, турбобюджет-2020 і янгол у респіраторі

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Данііл Шамкін

Під стінами Офісу Президента близько 100 активістів провели акцію "Майдан. Забуттю не підлягає". Вони вимагали ефективного розслідувати справи Майдану й не допустити їхнє замороження на невизначений термін. Наприкінці мітингу активісти свічками виклали напис “Майдан забуттю не підлягає!”.

Фото: Данііл Шамкін

Цей тиждень став продуктивним для законотворців. Так, у середу, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що купувати земельні ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України, а також іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування. Водночас вони зобов’язані відчужити ділянку впродовж року.

Фото: Данііл Шамкін

Ухвалення законопроєкту в першому читанні супроводжувалося протестами проти скасування мораторію на продаж землі у сесійній залі. Так, депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива разом з активістами, яких запросили в ложу помічників народних депутатів, переривали виступи тих парламентаріїв, які підтримують впровадження ринку сільськогосподарських земель.

Фото: Володимир Тарасов

Протестували і під стінами парламенту. Туди учасники акції "Ні розпродажу України!" принесли труну з тілом свині, яку "поховали". Таким символічним "похороном" аграрії намагалися продемонструвати "майбутнє тваринництва в Україні, яке приречене на загибель в разі впровадження "дикого" ринку землі". Адже, на думку організаторів акції, фермери, в разі запровадження ринку землі, змушені будуть вирізати поголів’я свиней та корів, аби закумулювати кошти на купівлю землі.

Фото: Павло Багмут

І вже наступного дня, 14 листопада – найраніше в історії України, – Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2020 рік. Законопроєкт №2000 підтримали в другому читанні та в цілому 279 та 280 народних депутатів відповідно.

Фото: Михайло Палінчак

А п’ятниця, 15 листопада, принесла перші виключення депутатів із фракції "Слуга народу". Ними стали Ганна Скороход (на фото) і Антон Поляков. Як заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, причиною виключення цих нардепів стало порушення ними "домовленостей про голосування, командної роботи з тих питань, з яких є згода всієї фракції". Напередодні ж Ганна Скороход заявила на засіданні парламенту, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, бо під час голосування за законопроект про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Фото: Дмитро Смольєнко

Національна збірна України з футболу в перерві між відбірковими матчами чемпіонату Європи-2020 провела товариський поєдинок з командою Естонії. Контрольний матч Україна – Естонія на 12-тисячному стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі завершився перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 1:0. Прикметно, що раніше українська та естонська збірні зустрічалися чотири рази. Україна незмінно перемагала, причому різниця м'ячів у цих зустрічах була 10:0, тепер уже – 11:0.

Фото: Олена Худякова

Активісти на Майдані Незалежності провели акцію до Дня української мови та писемності. Так, на оглядовому майданчику "Глобуса" на Майдані Незалежності учасники вишикувалися з власноруч виготовленими плакатами, утворюючи два речення із закликом "Мова - душа народу. Переходь на українську". Метою акції стала популяризація української мови.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Данііл Шамкін

Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков (зліва направо) під час засідання парламенту.

Фото: Михайло Палінчак

Народний депутат України Давид Арахамія спілкується з журналістами в кулуарах парламенту.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасники інспектування будівництва нового терміналу Запорізького міжнародного аеропорту.

Фото: Юлій Зозуля

Спецтехніка на місці знесення одного з корпусів Одеського ювелірного заводу.

Фото: Олександр Лапін

Скульптура янголяти у респіраторі на розі вулиць Оводова та Князів Коріатовичів у Вінниці.

Фото: Павло Багмут

Український співак, музикант, телеведучий, лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін виступає під час заходу з нагоди Дня української писемності та мови у Лисичанську на Луганщині.

Фото: Сергій Гудак

Боєць відділу спеціальних дій Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України відпрацьовує штурмові дії під час висадки на судно-порушник в Одесі.

Фото: Сергій Гудак

Співробітники Одеського прикордонного загону на квадроциклі патрулюють узбережжя Чорного моря.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Форвард БК "Одеса" Майк Холлоуей під час матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги Парі-матч між БК "Харківські соколи" і БК "Одеса", що завершився з рахунком 87:66 на користь одеситів, у Харкові.

Фото: Дмитро Смольєнко

Виступ групи підтримки перед матчем 7-го туру Ліги чемпіонів між ГК "Мотор" (Україна) - ГК "Монпельє" (Франція) в Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу 14-го туру української Favbet-ліги між ФК "Зоря" та ФК "Колос", що завершився перемогою луганчан з рахунком 2:0, у Запоріжжі.

Фото: Данііл Шамкін

Табличка в руках учасника з’їзду партії "Слуга народу" в Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Артист готується до виступу за кулісами Харківського державного цирку.

Фото: Данііл Шамкін

Учасниця закритого дитячого показу Andre Tan Kids колекції 4 seasons у Києві.

Фото: Сергій Гудак

Жупи для даху Лемківської садиби, яку відвідали учасники престуру "Соціально-економічний розвиток Перечинської ОТГ", на Закарпатті.

Фото: Сергій Гудак

Ужгородська липова алея восени.