Покарання за фейки: у МКМС розповіли, за що загрожує в'язниця

У Міністерстві культури, молоді та спорту України наголошують на необхідності посилення відповідальності за поширення дезінформації журналістами.

Про це під час публічної дискусії на тему: “Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)” в Укрінформі заявив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

“При цьому ми маємо розуміти, що ми маємо посилити відповідальність, в тому числі за розповсюдження дезінформації. У випадку якщо це було одноразове поширення дезінформації, немає системного підходу, то це адміністративна відповідальність. У випадку якщо це буде умисне, систематичне розповсюдження дезінформації, то ми розуміємо, що це спрямована робота проти суспільства, відповідно за це буде кримінальна відповідальність”, - зазначив Максимчук.

Також за його словами, адміністративна відповідальність буде застосовуватися до медіа, які не повідомляють свої вихідні дані, “оскільки це не дозволяє реалізувати право на захист тим, чиї інтереси були порушені”.

За його словами, до кримінальної інформації відноситься також умисне поширення дезінформації на замовлення третьої особи, яке спричинило шкоду. “Втручання і в діяльність журналіста або медіа, з метою в тому числі поширення дезінформації також має бути кримінальна відповідальність”, - додав він.

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Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевнив, що уряд не має наміру регулювати стандарти новин, а слова в указі Президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.

Натомість у МКМС заявили, що в Україні має бути організація, яка розробить для журналістів рекомендації щодо професійних стандартів та етики і слідкуватиме за їх дотриманням.