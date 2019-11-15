“Охоронець Яроша” припинив голодування

Український політв'язень Олександр Шумков, якого у Росії засудили до чотирьох років колонії загального режиму у справі "Правого сектору", припинив голодування.

Про це написала у Twitter ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Бранець Кремля Олександр Шумков припинив голодування через погрози примусового харчування. Адміністрація російської колонії відмовляє українцю в проведенні медичного обстеження, хоча його стан здоров`я значно погіршився. Шумков тримав голодування з 14 жовтня. #FreeShumkov@? - написала Супрун.

Бранець Кремля Олександр Шумков припинив голодування через погрози примусового харчування. Адміністрація російської колонії відмовляє українцю в проведенні медичного обстеження, хоча його стан здоров`я значно погіршився. Шумков тримав голодування з 14 жовтня. #FreeShumkov pic.twitter.com/KaEeD1ngLq — Уляна Супрун (@usuprun) 14 листопада 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення.

У вироку йшлося про те, що Шумков із 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

14 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування.

Фото: Уляна Супрун, Twitter