В Україні проведуть премію бізнес-леді

Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU) дала старт 14 листопада другої Премії бізнес-леді “Створено жінками”.

Про це повідомила директор CCIFU Мод Жозеф під час презентації проєкту в Укрінформі.

“Я по-особливому сприймаю цей конкурс, оскільки я сама є підприємцем і заснувала свою компанію тут, в Україні. З величезним задоволенням я сьогодні оголошую про запуск другого конкурсу у сфері жіночого підприємництва “Створено жінками”. Від сьогодні і до 7 лютого 2020 року кандидати можуть подавати свої проєкти. Професійне журі на чолі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном і до складу якого увійшли керівники компаній, директори підприємств різних сфер діяльності — як українці, так і французи, - обере фіналістів і визначить переможницю конкурсу. Переможниця буде нагороджена під час офіційної церемонії 18 березня 2020 року”, - сказала пані Мод Жозеф.

За її словами, з самого початку проєкту його комітет планував надати переможниці конкретну допомогу, яка є особливо цінною протягом перших років діяльності підприємства.

“Отож протягом одного року переможниця отримуватиме поради і супровід з фінансових, бухгалтерських, комунікаційних та маркетингових аспектів діяльності від наших підприємств — партнерів конкурсу. Ми подаруємо їй також 5-денну поїздку до Парижа, де вона зможе відвідати офіси наших материнських компаній. Її підприємство стане членом Франко-української ТПП на річний термін”, - зазначила директор CCIFU.

Вона нагадала, що 14 березня цього року Руслана Римарська, засновниця підприємства “Будьмо здорові”, яке виробляє печиво без глютену та лактози, стала першою переможницею конкурсу. З того часу вона відвідала Париж, провела чимало нових зустрічей та підписала контракт з французькою мережею “Ашан”.

Своєю чергою президент CCIFU Жан-Поль Пьотровскі підкреслив, що Франко-українська ТПП, яка другий рік поспіль проводить цей захід, надає йому неабиякого значення.

“В Україні французькі підприємства системно підтримують талановитих жінок, довіряючи їм ключові управлінські посади. Це стосується багатьох великих французьких груп, таких, як “АШАН”, “Danon” та багатьох інших. Потрібно і надалі нарощувати цю динаміку, яка наразі все ще є недостатньою, оскільки на сьогодні лише 20% зі 150 компаній - членів Франко-української ТПП керуються жінками. Це вже помітний показник, він постійно зростає, але ще не сягнув належного рівня. Комітет бізнес-леді в складі Франко-української ТПП працює в цьому напрямку і саме він започаткував цю премію в сфері жіночого підприємництва. Ця ініціатива здобула великий успіх минулоріч, тож ми поновлюємо її цього року”, - сказав Пьотровскі.

А Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що вже другий рік поспіль Французьке посольство долучається до підтримки цієї премії в сфері жіночого підприємництва і конкурс набуває дедалі більшого значення.

“Минулого року з нагоди першого присудження премії ми отримали більше 30 досьє учасників. Я висловлюю побажання, аби цього року їх було ще більше. Тож я закликаю українок готувати досьє та подавати свої кандидатури у визначені правилами терміни. Втім я волів би також бачити більшу розмаїтість у характері проєктів, які будуть подані до нашого розгляду. Я думаю, зокрема, про компанії, які працюють у сфері інновацій, у сфері впровадження результатів наукових досліджень та розробок, а також у сфері інформаційних та комунікаційних технологій”, - наголосив посол Франції.

Як зазначалося, кандидати можуть надсилати свої заявки на адресу: woman@ccifu.ua