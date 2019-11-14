У Раді відкрилася виставка до 130-річчя Міжпарламентського Союзу
Про це вона сказала під час відкриття фотоекспозиції, приуроченої 130-й річниці Міжпарламентського Союзу, про це повідомляє пресслужба парламенту.
«Цього року на 140-й асамблеї Міжпарламентського Союзу було вперше ухвалено українську резолюцію щодо неприпустимості використання найманців та іноземних бойовиків, як засобу підриву миру, міжнародної безпеки, територіальної цілісності держав і порушення прав людини. Ми вдячні за підтримку цієї резолюції», - підкреслила Кондратюк.
У Раді відкрилася фотоекспозиція до 130-річчя Міжпарламентського Союзу / Фото: rada.gov.ua
Вона нагадала, що Міжпарламентський Союз було створено 130 років тому в Парижі, а біля його витоків стояли лауреати Нобелівської премії миру Фредерік Пассі (Франція) та Рандал Крімер (Велика Британія).
За її словами, сьогодні цей Союз є унікальною платформою співробітництва та діалогу, розвитку демократії, зміцнення парламентаризму в усьому світі. На сьогодні він об’єднує законотворців 179 країн.
Як заступниця голови Виконавчого комітету Національної парламентської групи в Міжпарламентському Союзі, Кондратюк запевнила, що українська парламентська делегація буде і надалі активно працювати в рамках об’єднання та відстоювати там українські позиції.
«Як співголова МФО «Рівні можливості» також відзначу активну роботу Союзу щодо впровадження гендерної рівності, забезпечення участі жінок в політиці та парламентській діяльності», - зазначила вона.
Заступниця Голови Верховної Ради також подякувала організаторам фотоекспозиції та привітала представників дипломатичного корпусу, які взяли участь в її відкритті.
Виставку організовано Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України та Управлінням забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України спільно з Комітетом з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.