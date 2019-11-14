У Раді відкрилася виставка до 130-річчя Міжпарламентського Союзу

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк наголосила, що сьогодні вкрай важливо використовувати всі наявні платформи та інструменти публічної, культурної, міжпарламентської дипломатії для протидії та засудження російської агресії та окупації території України.

Про це вона сказала під час відкриття фотоекспозиції, приуроченої 130-й річниці Міжпарламентського Союзу, про це повідомляє пресслужба парламенту.

«Цього року на 140-й асамблеї Міжпарламентського Союзу було вперше ухвалено українську резолюцію щодо неприпустимості використання найманців та іноземних бойовиків, як засобу підриву миру, міжнародної безпеки, територіальної цілісності держав і порушення прав людини. Ми вдячні за підтримку цієї резолюції», - підкреслила Кондратюк.

У Раді відкрилася фотоекспозиція до 130-річчя Міжпарламентського Союзу / Фото: rada.gov.ua

Вона нагадала, що Міжпарламентський Союз було створено 130 років тому в Парижі, а біля його витоків стояли лауреати Нобелівської премії миру Фредерік Пассі (Франція) та Рандал Крімер (Велика Британія).

За її словами, сьогодні цей Союз є унікальною платформою співробітництва та діалогу, розвитку демократії, зміцнення парламентаризму в усьому світі. На сьогодні він об’єднує законотворців 179 країн.

Як заступниця голови Виконавчого комітету Національної парламентської групи в Міжпарламентському Союзі, Кондратюк запевнила, що українська парламентська делегація буде і надалі активно працювати в рамках об’єднання та відстоювати там українські позиції.

«Як співголова МФО «Рівні можливості» також відзначу активну роботу Союзу щодо впровадження гендерної рівності, забезпечення участі жінок в політиці та парламентській діяльності», - зазначила вона.

Заступниця Голови Верховної Ради також подякувала організаторам фотоекспозиції та привітала представників дипломатичного корпусу, які взяли участь в її відкритті.

Виставку організовано Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України та Управлінням забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України спільно з Комітетом з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.