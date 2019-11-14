Програма медичних гарантій становить понад 60% бюджету на медицину — МОЗ

Програма медичних гарантій становить понад 60% бюджету на медицину — МОЗ

Укрінформ
Бюджетом України на 2020 рік, який 14 листопада ухвалила Верховна Рада, на систему охорони здоров'я передбачено 113 млрд грн, з яких 64%, або 72 млрд грн становить Програма медичних гарантій.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Уже у квітні 2020 року в Україні вперше запрацює Програма медичних гарантій (ПМГ). Вона включає в себе 6 видів медичної допомоги: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів. Це означає, що у квітні 2020 року принцип «гроші йдуть за пацієнтом» запрацює на всіх рівнях медичної допомоги. Програму медичних гарантій реалізує Національна служба здоров’я України. У Законі України «Про Державний бюджет» на Програму медичних гарантій виділено 72 млрд грн, що складає 64% від бюджету на всю медичну галузь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цих коштів на первинну медичну допомогу передбачено 19,1 млрд грн; на спеціалізовану амбулаторну та госпітальну допомогу за новою моделлю фінансування з 1 квітня 2020 року закладено 44,4 млрд грн; на екстрену медичну допомогу, що надаватиметься в рамках програми медичних гарантій — 4,6 млрд грн (на 22% більше); на медичну реабілітацію — 0,5 млрд грн; на паліативну медичну допомогу — 0,3 млрд грн. Окремо закладені кошти на розвиток екстреної медичної допомоги - 1,9 млрд грн.

У наступному році на фінансування урядової програми «Доступні ліки» передбачається 2,1 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше у порівнянні з цим роком. Нині за програмою українці отримують ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою за електронним рецептом свого лікаря (терапевта, сімейного лікаря або педіатра).

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На лікування цукрового та нецукрового діабету на наступний рік виділено близько 1,2 млрд грн. Із квітня 2020 року відбудуться суттєві зміни у реімбурсації препаратів інсуліну – фінансування здійснюватиме Національна служба здоров’я України. А у першому кварталі відповідне фінансування здійснюватиметься за субвенцією.

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