Вимова слова “Київ” на слуханнях про імпічмент Трампа вразила користувачів Twitter

Користувачів Twitter приголомшило після публічних слухань у Конгресі щодо імпічменту Трампа, що назва української столиці вимовляється, як "Київ", а не "Кієв".

Про це повідомляє Daily Mail.

«Користувачі Twitter залишилися абсолютно спантеличені, почувши дипломатів Білла Тейлора та Джорджа Кента, які вимовляли назву міста як "Київ", а не використовували більш типову вимову "Кієв" під час своїх свідчень на Капітолійському пагорбі», - йдеться у публікації.

Видання пояснює, що українці віддають перевагу варіанту вимови «Київ», а не «Кієв», яку зазвичай використовували за часів Радянського Союзу, і це є приводом національної гордості через протистояння з Росією.

"Росіяни вимовляють «Кієв». (Більшість американців дізналися про вимову в радянські часи). Українці вимовляють «Київ». Це прояв українського патріотизму відкидати російську вимову", - пояснила одна із користувачок Twitter.

Видання наголошує, що зараз офіційна назва столиці України англійською мовою пишеться як Kyiv.

У червні Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України у жовтні 2018 року розпочало онлайн кампанію #CorrectUA про зміну правопису найменування Київ англійською - #KyivNotKiev.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада у Вашингтоні пройшли перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.