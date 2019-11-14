Вимова слова “Київ” на слуханнях про імпічмент Трампа вразила користувачів Twitter
Про це повідомляє Daily Mail.
«Користувачі Twitter залишилися абсолютно спантеличені, почувши дипломатів Білла Тейлора та Джорджа Кента, які вимовляли назву міста як "Київ", а не використовували більш типову вимову "Кієв" під час своїх свідчень на Капітолійському пагорбі», - йдеться у публікації.
Видання пояснює, що українці віддають перевагу варіанту вимови «Київ», а не «Кієв», яку зазвичай використовували за часів Радянського Союзу, і це є приводом національної гордості через протистояння з Росією.
"Росіяни вимовляють «Кієв». (Більшість американців дізналися про вимову в радянські часи). Українці вимовляють «Київ». Це прояв українського патріотизму відкидати російську вимову", - пояснила одна із користувачок Twitter.
Видання наголошує, що зараз офіційна назва столиці України англійською мовою пишеться як Kyiv.
У червні Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України у жовтні 2018 року розпочало онлайн кампанію #CorrectUA про зміну правопису найменування Київ англійською - #KyivNotKiev.
Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада у Вашингтоні пройшли перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.