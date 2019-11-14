На психологічну реабілітацію ветеранів наступного року виділять 246 мільйонів
Про це написала міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда у Facebook.
"Цього разу у нас є з чим працювати. Головний здобуток – фінансування у повному обсязі (понад 246 мільйонів) програми психосоціальної адаптації. Це – однозначно "перемога". Але з цієї перемоги починається великий шлях випробувань", - повідомила вона.
Коляда відмітила, що програма була складена відповідно до запитів місцевих органів влади.
"Я свідома того, що діюча на той момент система психологічної реабілітації – неповноцінна та не дуже ефективна (м’яко кажучи). Наша команда вже зараз виходить з новими стандартами психосоціальної адаптації, ми відкриваємо нові тренінгові центри (зокрема в Лісовій поляні) та програми. Наше спільне завдання – щоб жодна гривня з цих 246 мільйонів не була витрачена неефективно", - наголосила міністр.
Коляда також повідомила, що протягом найближчого часу оголосять конкурс на заміщення посад і закликала ветеранів брати участь у конкурсі.